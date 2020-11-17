Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim - Son Dakika

MANİSA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkanları belirlemek için, dronlu denetim yaptı. Polis yasağı ihlal edenlere uyarıda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Manisa Valiliği tarafından dışarıya çıkanlara maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından kentte tedbirler artırıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin en işlek cadde ve sokaklarında dronla maske takmayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Manisa Uncubozköy Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde dronla denetim yaptı. Ayrıca ekipler, resmi polis otosuyla şehir merkezindeki cadde ve sokakları gezerek, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.