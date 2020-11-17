Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim - Son Dakika

Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim

17.11.2020 15:57
Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim, System.String[]

MANİSA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkanları belirlemek için, dronlu denetim yaptı.

MANİSA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkanları belirlemek için, dronlu denetim yaptı. Polis yasağı ihlal edenlere uyarıda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Manisa Valiliği tarafından dışarıya çıkanlara maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından kentte tedbirler artırıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin en işlek cadde ve sokaklarında dronla maske takmayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Manisa Uncubozköy Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde dronla denetim yaptı. Ayrıca ekipler, resmi polis otosuyla şehir merkezindeki cadde ve sokakları gezerek, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.


Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim
Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim
Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim
Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim
Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim
Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim

Koronavirüs, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim - Son Dakika


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