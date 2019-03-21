Manisa'da "Mazot Hırsızları"Na Suçüstü

Manisa'da park halindeki araçlardan mazot çalan 3 zanlı yakalandı.

Manisa'da park halindeki araçlardan mazot çalan 3 zanlı yakalandı.





Alınan bilgiye göre, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde park halindeki araçlardan mazot çaldığı tespit edilen 3 zanlıyı takibe aldı.



Zanlıların hafif ticari araçla hareket halinde olduğunu belirleyen ekipler operasyon düzenlendi.



Hafif ticari araçta 500 litre mazot bulan ekipler 3 zanlıyı gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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