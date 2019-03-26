Son Dakika Haberleri: Manisa'da Menfeze Düşen Motosiklet Sürücüsü Öldü

Manisa'da Menfeze Düşen Motosiklet Sürücüsü Öldü

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin menfeze düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'da Menfeze Düşen Motosiklet Sürücüsü Öldü, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin menfeze düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Süleyman Günay'ın (59) kullandığı 45 KB 5249 plakalı motosiklet, Caberkamara Mahallesi girişinde menfeze düştü.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Günay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA

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