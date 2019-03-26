Manisa'da Menfeze Düşen Motosiklet Sürücüsü Öldü
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin menfeze düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde motosikletin menfeze düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Süleyman Günay'ın (59) kullandığı 45 KB 5249 plakalı motosiklet, Caberkamara Mahallesi girişinde menfeze düştü.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Günay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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