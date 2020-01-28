Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika

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Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7 saat önce
Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - MANİSA
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