Manisa'da "Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı" açıldı

Fuarda beyaz eşya, mobilya, hazır mutfak, çelik kapı, dekorasyon, gıda, yapı, iletişim ve bilişim gibi birçok sektörden firma yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) desteklenen, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, SNS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde sektör temsilcilerini ağırladı.

Manisa 'da "27. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

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