Manisa'da meydana gelen deprem Balıkesir'de de hissedildi - Son Dakika
Manisa'da meydana gelen deprem Balıkesir'de de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. DepremBalıkesir'de de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.
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26.06.2020 17:22:00. #1.13#
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