Manisa'da meydana gelen deprem Balıkesir'de de hissedildi - Güvenlik Kamerası - Son Dakika
Manisa'da meydana gelen deprem Balıkesir'de de hissedildi - Güvenlik Kamerası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. DepremBalıkesir'de de hissedildi. Deprem bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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26.06.2020 17:22:05. #1.13#
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