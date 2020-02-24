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Manisa'da meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi
15 dakika önce
-İzmir sokaklarından görüntü İZMİR - Manisa'da meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:59 Kaynak: AA
- İzmir sokaklarından görüntü İZMİR - Manisa'da meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.
Son Dakika AFAD'tan Van'daki vatandaşlara "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı geldi İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi