Manisa'da meyve bahçelerinde yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, meyve bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında yaklaşık 15 dönümlük tarımsal arazi hasar gördüAlınan bilgiye göre, Çepnidere Mahallesinde bulunan meyve bahçelerinde ve üzüm bağlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahaleye başladığı yangında şu ana kadar yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.