Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı - Son Dakika
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Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı

22.02.2021 00:02

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu Yeni Mezarlığında 4 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kırıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu Yeni Mezarlığında 4 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, mezarlığa girerek 4 mezarın taşını kırıp, zarar verdi. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, tahrip edilen mezar taşlarını görünce, durumu mezarlık yetkililerine ve polise bildirdi. Mezarlıkta çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mezarlıktaki tahribatı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı yetkilileri, mezarlıkları iyileştirmek için özveriyle çalıştıklarını, bu tür çirkin davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı - Son Dakika
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