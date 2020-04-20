Manisa'da Milli Dayanışma Kampanyasına destekler sürüyor - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde Milli Dayanışma Kampanyasına 12 yaşındaki Ayşe Artuç, kumbarasında umreye gitmek için biriktirdiği bin 220 lira, ilçedeki muhtarlar da aralarında topladıkları 4 bin lira ile destek verdi.

Demirci İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ayşe Artuç, 2 yıldır kumbarasında harçlıklarından arttırarak biriktirdiği bin 220 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak için bağışladı.

Demirci Muhtarlar Derneği de kampanyaya destek için ilçedeki muhtarlar ile kampanyaya destek oldular.

Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli, Demircili muhtarlar ile birlikte topladıkları 4 bin lirayı kampanya hesabına yatırdı.