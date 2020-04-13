Manisa'da milli dayanışmaya destekler devam ediyor - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ören Mahallesi sakinleri, Milli Dayanışma kampanyasına destek verdi.

Mahalle sakinleri, muhtar Hasan Taş öncülüğünde topladıkları 2 bin 450 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası hesaplarına yatırdı.

Öte yandan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da sahada çalışan sağlık personellerine yüz korumalı siperlik hediye etti.

Başkan Selçuk, "Sağlıkçılarımız koronavirüs salgınınında cephenin ön safında mücadeleyi sürdürüyor. Bizler de onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Bu süreci milletimizin desteği ile atlatacağız." dedi.