Son Dakika Haberleri: Manisa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Manisa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

1 saat önce

Manisa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Manisa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı, System.String[]
Manisa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa- Akhisar Karayolu Üçpınar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü belirlenemeyen 35 AGC 646 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 35 AE 3014 plakalı minibüs tipi araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İl müdahaleleri yapılan E.P., M..İ, S.Ş.A., B.Ç,. Ü.İ., Ç.M.Y., M.G. olmak üzere yaralanan 7 kişi farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yılmaz Erdoğan, Babasının Tabutu Başında Fenalaşan Ali'yi Teselli Etti Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı

Zafer Çika'nın Cenazesine Katılamayan Seray Sever, Gözyaşlarına Boğuldu Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:43:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]