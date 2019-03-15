Manisa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
1 saat önce
Manisa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Manisa
'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Manisa- Akhisar
Karayolu Üçpınar
Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü belirlenemeyen 35 AGC 646 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 35 AE 3014 plakalı minibüs tipi araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İl müdahaleleri yapılan E.P., M..İ, S.Ş.A., B.Ç,. Ü.İ., Ç.M.Y., M.G. olmak üzere yaralanan 7 kişi farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:06 Kaynak: İHA
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