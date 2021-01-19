Çarpmanın etkisi ile devrilen minibüs sürücüsü ile 6 yolcu yaralandı.

Manisa 'nın Akhisar ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi

Yayıncı kuruluş, Süper Lig maçında protestosuna maruz kaldığı Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı