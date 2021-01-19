Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Muharrem Demirel yönetimindeki 45 ABC 37 plakalı minibüs, Gölmarmara kavşağında Mahir Solak'ın kullandığı 35 U 772 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile devrilen minibüs sürücüsü ile 6 yolcu yaralandı.
Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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