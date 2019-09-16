Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Yavuz (60) yönetimindeki 45 RJ 904 plakalı minibüs, Salihli yolu Baklacı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 KB 8227 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi ile minibüsteki 14 yolcunun 6'sı yaralandı. Diğer yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.