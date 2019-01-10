Manisa'da Minibüs ile Traktör Çarpıştı: 14 Yaralı

Manisa'da yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Manisa'da yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.



C.M.C'nin (27) kullandığı 35 CRK 14 plakalı yolcu minibüsü, İzmir-Uşak kara yolu Salihli ilçesi Durasallı Mahallesi küçük sanayi kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 RS 182 plakalı traktöre çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada 14 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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