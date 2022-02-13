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Manisa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

13.02.2022 18:38
Manisa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırkağaç- Soma yolundaki Çam mevkisi yakınlarında, Mehmet B. (68) yönetimindeki 16 HAM 81 plakalı traktör ile Hasan T. (46) idaresindeki 35 AIK 456 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza yaralanan iki sürücü ile traktör sürücüsünün eşi Ayşe B. (63) yaralandı.

Yaralılar, Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet B. ile Ayşe B, müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Kırkağaç, Traktör, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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