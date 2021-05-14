MANİSA'DA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN: 2 YARALI - Son Dakika

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu güçlükle söndürülürken, içerdeki 4 civciv yanmaktan son anda kurtarıldı. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen yangında, alevlere müdahale etmek isterken el ve kollarında yanıklar oluşan 1'i güvenlik görevlisi 2 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Selimşahlar Mahallesi Manisa- Akhisar karayolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında, bugün saat 16.00 sıralarında, yangın çıktı. Fabrikadaki köpeğe yemeğini verdiği sırada yangını fark eden bir fabrika çalışanı, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Alevlere ilk müdahaleyi yapmak isteyen 1'i 'i güvenlik görevlisi 2 fabrika çalışanı el ve kollarında yaralandı. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine jandarmayla birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi. 11 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. Yangının mesai saati dışında çıkması ve fabrikada herhangi bir çalışanın olmaması faciayı önledi. İtfaiye ekipleri, yanan fabrikadaki 4 civcivi de son anda alevlerin arasından kurtardı. Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.