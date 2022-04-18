Manisa'da motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Turgut Özal Mahallesi'nde motosikletli bir şüpheliyi durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekiplerce yapılan kimlik kontrolünde, şüpheli M.A'nın 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve söz konusu motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.

Şüpheli gözaltına alındı.