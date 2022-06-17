Manisa'da motosiklet denetiminde 74 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da motosiklet denetiminde 74 sürücüye ceza uygulandı

17.06.2022 09:24
Manisa'da motosiklet denetiminde 74 sürücüye ceza uygulandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde 74 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde 74 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Muradiye Mahallesi'nde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik jandarma ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 186 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

Kurallara uymayan 74 sürücüye para cezası uygulandı.

Denetimde 19 motosiklet ise trafikten men edildi.

YORUMLAR
500
Manisa'da 300 kadın daha KADES uygulamasıyla tanıştı Manisa'da 300 kadın daha KADES uygulamasıyla tanıştı Akhisar'ın 3 mahallesinde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Akhisar'ın 3 mahallesinde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Kaynak: AA

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da motosiklet denetiminde 74 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 09:28:40. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da motosiklet denetiminde 74 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement