Muradiye Mahallesi'nde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik jandarma ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 186 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

Kaynak: AA

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da motosiklet denetiminde 74 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

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