Üye Girişi
Manisa'da motosiklet denetimleri sıklaştı - Son Dakika

Manisa'da motosiklet denetimleri sıklaştı

17.11.2021 23:17
Manisa'da motosiklet denetimleri sıklaştı

Son 5 yılda sadece jandarma bölgesinde 31 vatandaşın hayatını kaybettiği motosiklet ve elektrikli motosiklet kazalarında artış yaşanması üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel olarak kurulan ekipler, motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı.

Son 5 yılda sadece jandarma bölgesinde 31 vatandaşın hayatını kaybettiği motosiklet ve elektrikli motosiklet kazalarında artış yaşanması üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel olarak kurulan ekipler, motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen motosiklet ve motorlu bisikletlerin karışmış olduğu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında artış olduğunun tespit edilmesi üzerine, farkındalığı artırmak, meydana gelen motosiklet kazalarını azaltmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın talimatıyla, Manisa ilçelerinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yapacak özel bir ekip oluşturuldu.

Soma'da 37 motosiklet trafikten men edildi

Soma ilçesinde bugün, İlçe Jandarma Komutanı koordinesinde yapılan motosikletlilere yönelik özel denetime; 4 Jandarma Motosikletli Trafik Timi, 3 Jandarma Motosikletli Asayiş Timi, 1 Jandarma Trafik Timi, 3 Jandarma Asayiş Timi olmak üzere toplam 11 Tim, 44 personel katıldı. Denetim sonucunda, 338 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken, toplam 25 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimde 5'i buluntu, 1'i çalıntı üzere toplam 37 araç trafikten men edilirken 421 sürücüye 'Güvenli sürüş kuralları' konusunda bilgilendirme yapıldığı açıklandı.

Son 5 yılda 31 kişi öldü

Manisa'da jandarma sorumluluk alanında son 5 yılda motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı 30'u ölümlü, 1.328'i yaralanmalı olmak üzere toplam 1358 trafik kazası meydana geldiği açıklandı. Jandarma bölgesinde meydana gelen kazalarda 31 kişi hayatını kaybederken 1.358 kişi ise yaralandı. - MANİSA

Manisa'da motosiklet denetimleri sıklaştı
Manisa'da motosiklet denetimleri sıklaştı
Manisa'da motosiklet denetimleri sıklaştı
Manisa'da motosiklet denetimleri sıklaştı

İl Jandarma Komutanlığı, Motosiklet, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da motosiklet denetimleri sıklaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi 00:11 Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi Emniyet Genel Müdürlüğü ortaya atılan kokain iddialarına açıklık getirdi: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak 23:50 Emniyet Genel Müdürlüğü ortaya atılan kokain iddialarına açıklık getirdi: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den çarpıcı itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın emekli edecekmiş 23:42 Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den çarpıcı itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın emekli edecekmiş
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın 23:17 Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek 22:34 Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu 21:42 Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu
Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap 20:36 Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!

Son Dakika Haberleri
00:19 Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla yaraladı
00:10 Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi
23:59 Sinir krizi geçiren kadın korku dolu anlar yaşattı! Komşusunun 8 yaşındaki çocuğunu rehin aldı
23:49 Emniyet Genel Müdürlüğü ortaya atılan kokain iddialarına açıklık getirdi: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak
23:43 Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı
23:42 Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den çarpıcı itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın emekli edecekmiş
23:26 Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı
23:20 Roma'da efsaneleşmişti! Ola Solbakken'in menajeri, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a yolcusu
23:17 Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın
22:34 Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek
Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla yaraladı Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla yaraladı         
00:19
Sinir krizi geçiren kadın korku dolu anlar yaşattı! Komşusunun 8 yaşındaki çocuğunu rehin aldı Sinir krizi geçiren kadın korku dolu anlar yaşattı! Komşusunun 8 yaşındaki çocuğunu rehin aldı         
23:59
Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı         
23:43
Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı         
23:26
Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
22:43
AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir         
22:08
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı         
21:27
Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş         
20:13
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 00:31:12. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da motosiklet denetimleri sıklaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement