Manisa'da Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Emrah Ö'nün kullandığı 45 TA 7794 plakalı motosiklet, Buldan-Alaşehir kara yolu Delemenler Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak devrildi.



Motosiklet sürücüsü Emrah Ö. ile arkasındaki yolcu Abdulkadir Yondem, yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yondem'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.



Tedavisi tamamlanan motosiklet sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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