Manisa'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

21.07.2022 08:53
Manisa'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topçu Asım Mahallesi 3522 Sokakta kar maskeli bir kişinin motosikleti sürükleyerek götürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri kovalamacanın ardından şüpheli A.R'yi (27) saklandığı inşaatta yakaladı.

Gözaltına alınan A.R. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin üzerinden kar maskesi de ele geçirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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