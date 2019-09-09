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Manisa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

10 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde kavşağa kontrolsüz çıkan motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Manisa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde kavşağa kontrolsüz çıkan motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Gargar mevkisine gitmek isterken Orhan Acar Kavşağı'na kontrolsüz bir şekilde çıkan Niyazi Antepli (66) idaresindeki 45 RA 7012 plakalı motosiklet, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Yunus Kaptan idaresindeki 06 AKZ 27 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Niyazi Antepli ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavileri yapılan motosiklet sürücüsü, hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
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