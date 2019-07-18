Son Dakika Haberleri: Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü
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Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü

3 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre General Emin Sezgin Caddesi ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği yerde meydana gelen trafik kazasında 45 F 7500 plakalı otomobille, 45 VG 611 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Mehmet Kaplan hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden talihsiz gencin vefatı Soma'daki yakınlarını yasa boğdu.

Araçlarda önemli derecede maddi hasar meydana gelirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
Atatürk Caddesi, Manisa, Soma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:11 Kaynak: İHA
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