Manisa'da motosiklet kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Selçuk Yıldırım ve Sezer Akkavak'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Ertan Akkavak, kafasından ağır darbe alması nedeniyle travma şüphesi üzerine Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ertan Akkavak ile aynı araçta bulunan Sezer Akkavak yol kenarına savruldu.

Alınan bilgiye göre, Kargınışıklar Mahallesi üzerinde Ertan Akkavak (31) yönetimindeki 22 LJ 071 plakalı motosiklet, kiraz alım yeri önünde ağabeyi Kamil Yıldırım ile yürüyen Selçuk Yıldırım 'a çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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