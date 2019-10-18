Manisa'da motosikletin çarptığı anne ve kızı yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletin yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Merve Aysel (24 ) ile annesi Atman Aysel (52) Atatürk Bulvarı Ortapark köşesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedikleri sırada, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, kaza sonrası kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışmanın devam ettiği belirtildi