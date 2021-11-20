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Manisa'da motosikletle elektrikli bisiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'da motosikletle elektrikli bisiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

20.11.2021 10:30
Manisa'da motosikletle elektrikli bisiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

1. Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Aziz Tabakoğlu idaresindeki 45 EG 367 plakalı motosiklet ile Esmail Azizi idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aziz Tabakoğlu yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da motosikletle elektrikli bisiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Anafartalar Mahallesi, Bisiklet, Manisa, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da motosikletle elektrikli bisiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da motosikletle elektrikli bisiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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