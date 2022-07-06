MANİSA'DA MUKAVVA FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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MANİSA'DA MUKAVVA FABRİKASINDA YANGIN

06.07.2022 01:34

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde oluklu mukavva ve kutu ambalaj fabrikasının bahçesindeki kağıt rulolarının bulunduğu bölümde yangın çıktı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde oluklu mukavva ve kutu ambalaj fabrikasının bahçesindeki kağıt rulolarının bulunduğu bölümde yangın çıktı. Yangın itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saate güçlükle söndürüldü, yaklaşık 10 milyon TL'lik zarar meydana geldi.

Selvilitepe Mahallesi'ndeki Erbiller Küçük Sanayi Sitesi üzerindeki Filibetepe mevkinde faaliyet gösteren oluklu mukavva ve kutu fabrikasının bahçesinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çatı yapımında kullanılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımın bahçedeki kağıt ruloları tutuşturmasıyla çıktığı değerlendirilen yangında alevler kısa sürede yayıldı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, orman, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda ekip müdahale etti, fabrika işçileri de malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ve orman ekiplerine Turgutlu Belediyesi'nin su tankeri de söndürme çalışmalarında destek verdi. Ekiplerin 1,5 saatlik çabası sonucu söndürüldü. Fabrikanın ham maddesini oluşturan büyük kağıt rulolarının bulunduğu bölümde çıkan yangında yaklaşık 10 milyon TL hasar meydana geldiği bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Turgutlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANİSA'DA MUKAVVA FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

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