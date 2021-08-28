Manisa'da nakliye kamyonu devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan R.C. ile N.C'nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Sürücü Ö.D. ve kamyondaki aynı aileden R.C (44), A.C. (12), M.C. (18), D.C. (20), N.C. (51) ve S.B. (94) yaralandı.

Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil