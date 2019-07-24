Son Dakika Haberleri: Manisa'da nefes borusuna yemek kaçan engelli kadın öldü
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da nefes borusuna yemek kaçan engelli kadın öldü

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan engelli kadın hayatını kaybetti.

Manisa'da nefes borusuna yemek kaçan engelli kadın öldü, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan engelli kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bir rehabilitasyon merkezinde kalan zihinsel engelli Hüsniye Mert'in (58) nefes borusuna öğle saatlerinde yediği yemek kaçtı.
Kurumdaki bir görevlinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Mert, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hüsniye Mert'in cesedi, otopsi yapılmaz üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı! ABD'de seyir halinde giden araca yıldırım düştü Uçakta başkasına baktığını farkeden kadın, sevgilisinin kafasında laptop parçaladı Manisa'da korkutan orman yangını

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 02:14:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da nefes borusuna yemek kaçan engelli kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]