Manisa'da nikah salonlarında 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da nikah salonlarında 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu - Son Dakika

Manisa'da nikah salonlarında 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu

7 saat önce

Manisa'nın Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde sevgilerini evlilikle taçlandırmak isteyen 35 çiftin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girme arzuları, belediye nikah salonlarındaki yoğunluğu artırdı.

Manisa'da nikah salonlarında 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde sevgilerini evlilikle taçlandırmak isteyen 35 çiftin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girme arzuları, belediye nikah salonlarındaki yoğunluğu artırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yunusemre'de 15, Turgutlu ve Şehzadeler'de 10'ar çift, hayatlarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birleştirmek isteyince nikah salonlarında Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanmasına neden oldu.

Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu da bu özel günde evlenmek isteyen çiftlere sürpriz yaparak birim girişini ve salonu çiçek, balon ve tüllerle süsledi.

Mutlu bir beraberliğe "evet" demek için Sevgililer Günü'nü seçen çiftler ise, bu anlamlı günü özellikle seçtiklerini ifade ederek heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Sevgililer Günü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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