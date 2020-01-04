Manisa'da Ocak ayında üzüm hasadı - Son Dakika
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Manisa'da Ocak ayında üzüm hasadı

6 saat önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında uzun süre dayanan çekirdeksiz Sultaniye üzümü ocak ayında hasat yapılırken, 2020 yılının ilk hasadı da gerçekleşmiş oldu.

Manisa'da Ocak ayında üzüm hasadı, System.String[]

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında uzun süre dayanan çekirdeksiz Sultaniye üzümü ocak ayında hasat yapılırken, 2020 yılının ilk hasadı da gerçekleşmiş oldu. 2019 yılı üzüm sezonu 2020 yapılan son hasatla birlikte kapandı.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında muhafaza edilen üzümler, kış ortasına kadar dalında tazeliğini korumaya devam ediyor. 2019 yılı ağustos ayında başlayan üzümde hasat sezonu kış ortasına kadar sürdü. 2019 yılında başlayan hasat sezonu ocak ayına kadar devam ederken 2020'nin ilk üzüm hasadı da Manisa'da gerçekleşmiş oldu.


2019 sezonu üzümünde 2020 yılında ilk üzüm hasadı yapan üzüm üreticisi Cafer Öncü, "Bölgesel olarak daha iyi yerde olduğu için bu zamana kadar dayandı. İşi sıkı takip ettik. Çift tente örttük, bakımları ve ilaçlamalarını 10 günde bir takip ettik. Burada -2 civarında bir soğuk var. Rüzgar akımı olduğu için üzüme soğuğu hissettirmiyor" dedi.


"Üzüm sezonunu uzatmanın yollarını arayacağız"


2020 yılında üzüm hasadı yapılabildiğine dikkat çeken üzüm ihracatçısı Ali Uçak, üzüm sezonunun uzaması için toplantılar düzenleyeceklerini belirterek, "Bu tarihe kadar üzüm bekletmek çok zor. Sarıgöl'ün Baharlar Mahallesi boğaz kesimi dediğimiz bir yerde. Gerek Allah'ın verdiği bir doğallık gerekse de üreticimizin özverisiyle bu tarihe kadar üzümü beklettik. Sultaniye üzüm sultanlara layık bir üzüm. Bunun da en güzel kanıtı bugün dalından yapılan hasatla kanıtlamış olduk. Önümüzdeki yıllarda Sultaniye üzümde hasat süresini daha da uzatmak istiyoruz. Bunu üreticimizle başaracağız. Türkiye'de tarım üreticisi gerçekten emek veriyor. Yeri geliyor çocuğu hastalanıyor çocuğuna bakmıyor ama bağında ilaçlamasını yapıyor. Eski yıllarda ağustos ayında başlayıp eylül ya da ekimin son haftalarında biten üzüm hasadı 1. ayın ilk haftasına kadar devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bunu devam ettirebilmek için gerek üreticilerimiz, gerek ilçe tarım gerekse de yerel yönetimlerle beraber ortak toplantılar düzenleyeceğiz. Üzüm sezonunu uzatmanın yollarını arayacağız" ifadelerini kullandı.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesinde 2020 yılının ilk haftalarında gerçekleşen üzüm hasadıyla birlikte 2019 yılı üzüm hasadı da kapanmış oldu. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
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