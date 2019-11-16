Son Dakika Haberleri: Manisa'da odun yüklü çapa motoru devrildi: 2 yaralı
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Manisa'da odun yüklü çapa motoru devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde odun yüklü çapa motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'da odun yüklü çapa motoru devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde odun yüklü çapa motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Demirci'ye bağlı Esenyurt mahallesinde Şerafettin Şahin'in kullandığı romörklü çapa motoru, Alaçayır mevkiinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Çevredeki vatandaşların kazayı görmesi üzerine olay yerine 112'den Sağlık ekibi talebinde bulunuldu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları kaza bölgesinden alarak Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralanan sürücü ve eşi Hatice Şahin'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Esenyurt, Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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