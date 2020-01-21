Manisa'da oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Manisa'da oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı

56 dakika önce

Manisa'da 18 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Manisa'da 18 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kula İlçesi Seyitali Mahallesi eski sanayi sitesi oto yıkama kuaförü önünde K.A, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Ummahan A'yı (53) 15 yerinden bıçakladı. Yaralı anne, telefonla yardım istedi.

Yardıma gelenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Ummuhan A, Kula Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Ummuhan A, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

K.A, olayda kullandığı bıçakla Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Manisa'da oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı
Evlat vahşeti! Annesini konuşmak için çağırdı, 15 yerinden bıçakladı Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı: Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 01:56:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]