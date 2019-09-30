Son Dakika Haberleri: Manisa'da öğrenci servisi devrildi: 12 yaralı
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Manisa'da öğrenci servisi devrildi: 12 yaralı

27 dakika önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 11'i ilkokul öğrencisi 12 kişi yaralandı.

Manisa'da öğrenci servisi devrildi: 12 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 11'i ilkokul öğrencisi 12 kişi yaralandı.

İlkokul öğrencilerini taşıyan Ayhan A. (57) idaresindeki 45 ACK 470 plakalı servis minibüsü, Çiftlik Mahallesi'nde devrildi.

Kazada yaralanan öğrenciler Resul Ö. (8), İshak Tuna Ö. (7), Merve S. (10), Enes Ö. (10), Ramazan A. (10), Dilara K. (9) ve Oğuzkan K. (11) Akhisar'daki hastanelere, servis şoförü ile Kerem Ö. (8), Ömer S. (7), Mert B. (7) ve Ecrin Ö. (11) Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ercan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin, ilçedeki Bakır Atatürk-Hilmi Bakırlı İlkokulunda taşımalı eğitim gördüklerini söyledi.

Kazanın, minibüsün freninin boşalması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Kırkağaç, Çiftlik, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:08 Kaynak: AA
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