Manisa'da öğrenci servisi devrildi: 12 yaralı

Kazada yaralanan öğrenciler Resul Ö. (8), İshak Tuna Ö. (7), Merve S. (10), Enes Ö. (10), Ramazan A. (10), Dilara K. (9) ve Oğuzkan K. (11) Akhisar 'daki hastanelere, servis şoförü ile Kerem Ö. (8), Ömer S. (7), Mert B. (7) ve Ecrin Ö. (11) Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu