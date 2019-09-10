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Manisa'da öğrenci servisleri denetlendi

59 dakika önce

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Köprübaşı Belediyesi işbirliğiyle öğrenci servisleri denetlendi.

Manisa'da öğrenci servisleri denetlendi, System.String[]

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Köprübaşı Belediyesi işbirliğiyle öğrenci servisleri denetlendi.


2019-2020 eğitim öğretim yılı için öğrenci taşımacılığı yapacak olan servis araçlarına yönelik olarak Köprübaşı'nda genel uygunluk denetimi gerçekleştirildi. Öğrencilerin güven ve konfor içerisinde okullarına ve evlerine ulaşmalarının sağlanması adına Manisa Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Köprübaşı Belediyesi ekiplerinden oluşan komisyon araçların mevzuata uygun olarak düzenlenmesi gereken ekipmanlarını, araç şoförlerinin ve araçların belgelerini inceleyerek sürücülere gerekli uyarıları ve hatırlatmaları yaptılar. Yapılan denetimde araçların fiziki durumu, klimaları, yangın tüpleri ile ilk yardım çantalarının yeterliliği, emniyet kemerleri ve sürücülerin öğrenci taşımaya uygun belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi. Denetimle ilgili olarak öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde ev ve okullarına ulaşmalarının amaçlandığı belirtilirken, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetimlerin yıl boyunca süreceği ifade edildi. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Köprübaşı, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:11 Kaynak: İHA
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