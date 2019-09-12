Son Dakika Haberleri: Manisa'da öğrenci servisleri denetlendi
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Manisa'da öğrenci servisleri denetlendi

17 dakika önce

Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, il genelinde okul servislerini durdurarak denetim yaptı.

Manisa'da öğrenci servisleri denetlendi, System.String[]

Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, il genelinde okul servislerini durdurarak denetim yaptı.


Jandarma ekipleri, çeşitli noktalarda araçları kontrol ederken, öğrenciler, servis görevlileri ve sürücülere uyarılarda bulundu.

Denetimlerde servislerin belgeleri de kontrol edildi.

Jandarma, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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