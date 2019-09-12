Manisa'da öğrenci servisleri denetlendi
17 dakika önce
Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, il genelinde okul servislerini durdurarak denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:56 Kaynak: AA
Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, il genelinde okul servislerini durdurarak denetim yaptı.
Jandarma ekipleri, çeşitli noktalarda araçları kontrol ederken, öğrenciler, servis görevlileri ve sürücülere uyarılarda bulundu.
Denetimlerde servislerin belgeleri de kontrol edildi.
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