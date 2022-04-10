Manisa'da öğrenci ve öğretmenler okulu sanat, bilim ve felsefe bilgileriyle süsledi - Son Dakika
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Manisa'da öğrenci ve öğretmenler okulu sanat, bilim ve felsefe bilgileriyle süsledi

10.04.2022 12:19
Manisa'da öğrenci ve öğretmenler okulu sanat, bilim ve felsefe bilgileriyle süsledi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler, okulun iç duvarlarını ressam, yazar ve şairlerin resimleri, portreleri ve sözleriyle süsledi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler, okulun iç duvarlarını ressam, yazar ve şairlerin resimleri, portreleri ve sözleriyle süsledi.

Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi okul idaresinin başlattığı proje ile okulun koridorlarına "Edebiyat Sokağı", "Sanat Sokağı", "Felsefe Sokağı" ve "Bilim Sokağı" adı verildi.

Öğretmen ve öğrenciler, ellerine aldıkları boya ve fırçalarla bu sokakları temaya uygun resimler çizdi, sözler yazdı.

Duvarlara Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet Ran, Mehmet Akif Ersoy, Orhan Veli Kanık, Behçet Necatigil ve Yunus Emre gibi tanınmış yazar ve şairlerin portreleri, hafızalarda yer edinmiş dizeleri, ünlü ressamların bazı eserlerinin replikaları, ünlü filozofların ve bilim adamlarının portreleri ile sözleri işlendi.

Okulun müdürü Yasin Doru, AA muhabirine, eğitimi sınıfta kapalı bir ortamda, 40 dakika ders işlenen bir etkinlik olarak görmediklerini belirterek, "Öğretmenlerimizle birlikte bir çalışma başlattık. Okulumuzdaki her koridoru, bir ders için ayırdık ve zümrelerimizin belirlediği çalışmaları okul duvarlarımızda uyguladık. Bu sayede öğrencilerimizin görsel hafızalarına da hitap ederek, hem onların eğitime ders aralarında da devam etmesini sağladık hem de koridorlarımızı daha renkli ve canlı bir hale getirdik." dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Ayşe Dalardıç da sanat sokağında ünlü yerli ve yabancı ressamların resimlerine yer verdiklerini aktararak, "Böylelikle daha net bir şekilde fikir edinsinler istedik. Edebiyat sokağında ise her fikir ve düşünceye sahip düşünürler, şair ve yazarlar ele alındı. Onların güzel sözlerini de duvara işleyerek öğrencilerimize davranış kazandırmak gibi bir amacımız da vardı." diye konuştu.

Duvarlara resim çizen öğrencilerden Nilay Akalın, yakında mezun olmaya hazırlandığı okuluna kendisinden kalıcı bir iz bıraktığı için şanslı hissettiğini söyledi.

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Akhisar, Manisa, Ressam, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da öğrenci ve öğretmenler okulu sanat, bilim ve felsefe bilgileriyle süsledi - Son Dakika


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