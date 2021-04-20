Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim - Son Dakika

Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim

20.04.2021 15:29

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir ilkokulda öğrenciler, 'Hayat oyunu' projesi kapsamında farklı meslek dallarını deneyimleyerek öğreniyor.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir ilkokulda öğrenciler, 'Hayat oyunu' projesi kapsamında farklı meslek dallarını deneyimleyerek öğreniyor. Finlandiya modeli eğitim sisteminin uygulandığı okulda, topraksız serada ürünler yetiştiren ilkokul öğrencileri, tavuk ve tavşan besleyerek doğa ve hayvan sevgisini de okulda kazanıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Mehmet Suphi Egemen İlkokulu'nda hayata geçirilen 'Hayat oyunu' projesi eğitimi farklı bir noktaya taşıdı. Proje kapsamında öğrenciler, küçük yaşlarda eğlenerek hayata hazırlanma fırsatı yakaladı. Okul Müdürü Evra Seda Satan'ın, gönüllü olarak uygulamaya geçirdiği ve öğrencilerin velileriyle birlikte katkı sağladığı projede, öz güvenleri artan çocukların günlük hayattaki meslekleri eğlenerek öğrenmeleri ve ileride meslek sahibi olmaları hedeflendi. Güneş enerji paneli ve rüzgar enerji türbini ile enerji alan topraksız sera, bahçe satrancı, hobi bahçesi, hayat sokağı ve hayvanat bahçesi gibi 5 farklı açık hava sınıfının bulunduğu 75 bin liralık proje, hayırseverlerin ve Yunusemre Belediyesi'nin desteğiyle sıfır maliyetle yapıldı. Hayatın küçük bir simülasyonunun yapıldığı okulda, öğrenciler, alanlarda meslekleri deneyimliyor, alışveriş yapmayı, doğru iletişim kurmayı öğreniyorlar. Ayrıca hurdacıdan elde edilen demirlere asılı araba lastiklerinin içerisinde çiçek, seralarda topraksız tarımla çeşitli ürünler yetiştiren ilkokul öğrencileri, tavuk ve tavşan besleyerek doğa ve hayvan sevgisini de okulda kazanıyorlar.

AFRİKALI ÇOCUKLARA TIBBİ UMUTProje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Evra Seda Satan, topraksız serada ürettikleri zirai bitkilerden elde ettikleri spreyleri Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla ilaç sıkıntısı yaşayan Somali ve Yemen'e gönderdiklerini söyledi. Satan, "'Projemizde 5 farklı açık hava sınıfımız var. Bu sınıflardan ilki hobi bahçesidir. Hobi bahçemizde çocuklarımıza toprakta tarım yapmayı öğretiyoruz. Hobi bahçemizde lavanta, lavantin, mercan köşk, biberiye ve kekik şeklinde 5 farklı tıbbi aromatik bitki var. Bu bitkileri kendi elleriyle diken çocuklar, hasadı da kendileri yapıyor. Kışın bitki çaylarımızı bu bahçeden topladığımız bitkilerden yapıyoruz. Oda parfümü ve kovucu sinek spreyi gibi bir sürü ürün elde ettik" diye konuştu.HAYAT SOKAĞI BEŞ FARKLI AÇIK HAVA SINIFINDAN OLUŞUYORSatan, şöyle devam etti: "Hobi bahçemizin yanında seramız var. Seramızda çocuklarımıza topraksız tarım yapmayı öğretiyoruz. Bu seramızda sıfır enerji ile tarım yapıyoruz. Seramızın elektriği rüzgar tribünü ve enerji paneli ile sağlanıyor. Seramızın etrafına yağmur olukları yaptırdık, değerlendirdiğimiz yağmur suları sayesinde çocuklar suyun önemini biliyor. Seramızda pandemi öncesinde 3 hasat gerçekleştiriyorduk şu an hasat sayımızı 1'e düşürdük. Satranç sınıfında çocuklarımız hem dinleniyor hem de zihin geliştirici aktivitelerde bulunuyorlar. Hayvanat bahçemizde horoz ve tavuklarımız var. Çocuklar tavuklarımızın yumurtalarını çok seviyor. Yumurta, yumurtayı bulan öğrencinin oluyor. Tavşanlarımız da vardı. Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte tavşanlarımızı Manisa Büyükşehir Belediyesi Barınağı'na emanet ettik. 5'inci sınıfımız ise Hayat Sokağı bölümümüz. Bu Hayat Sokağı'nda 8 farklı dükkanımız var. Bu 8 farklı dükkanda çocuklar 4 duvar arasında mesleklerle ilgili ne öğrendiyse hem iletişim becerilerini hem de teorik bilgilerini pratiğe dökerek öğreniyorlar. Bu bahçeye çıktığımızda ders olmuyor, oyun oluyor. Çocuk oynarken, bir yandan yaparak hem de farkında olmadan yaşayarak öğrenmiş oluyor. Bu modelin farklı uygulamalarını Finlandiya'da olduğunu da görüyoruz. Bakanımızın da desteklediği yaparak, yaşayarak öğrenmeyi biz de okulumuzda en güzel şekilde öğrenmeye çalışıyoruz."Proje ile çocukları hayata hazırladıklarını kaydeden Satan, "Bu projemiz ile hayata dair her şeyi küçük bir simülatörünü öğretmeye çalıştık çocuklarımıza. Amacımız üretim sevdalısı, tarihini ve değerlerini bilen üretmekten zevk alan çocuklar yetiştirmek. Meslekler sayesinde çocukların kendilerine bir rol model geliştirmesini istiyoruz. İlerde ne olmak istediğine karar versin. Mesleğinin temelini atsın. Ayrıca tarımı desteklediğimiz için bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de ilk 'Yeşil Bayrak' alacak olan okul adayıyız. Bundan dolayı da sevinçliyiz" diye konuştu.Pandemi tedbirleri kapsamında bir süredir okulda yüz yüze eğitim yapılmıyor.

Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim
Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim - Son Dakika


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