Manisa'daki ilkokulda öğrencilere Finlandiya modeli eğitim - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir ilkokulda öğrenciler, 'Hayat oyunu' projesi kapsamında farklı meslek dallarını deneyimleyerek öğreniyor. Finlandiya modeli eğitim sisteminin uygulandığı okulda, topraksız serada ürünler yetiştiren ilkokul öğrencileri, tavuk ve tavşan besleyerek doğa ve hayvan sevgisini de okulda kazanıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Mehmet Suphi Egemen İlkokulu'nda hayata geçirilen 'Hayat oyunu' projesi eğitimi farklı bir noktaya taşıdı. Proje kapsamında öğrenciler, küçük yaşlarda eğlenerek hayata hazırlanma fırsatı yakaladı. Okul Müdürü Evra Seda Satan'ın, gönüllü olarak uygulamaya geçirdiği ve öğrencilerin velileriyle birlikte katkı sağladığı projede, öz güvenleri artan çocukların günlük hayattaki meslekleri eğlenerek öğrenmeleri ve ileride meslek sahibi olmaları hedeflendi. Güneş enerji paneli ve rüzgar enerji türbini ile enerji alan topraksız sera, bahçe satrancı, hobi bahçesi, hayat sokağı ve hayvanat bahçesi gibi 5 farklı açık hava sınıfının bulunduğu 75 bin liralık proje, hayırseverlerin ve Yunusemre Belediyesi'nin desteğiyle sıfır maliyetle yapıldı. Hayatın küçük bir simülasyonunun yapıldığı okulda, öğrenciler, alanlarda meslekleri deneyimliyor, alışveriş yapmayı, doğru iletişim kurmayı öğreniyorlar. Ayrıca hurdacıdan elde edilen demirlere asılı araba lastiklerinin içerisinde çiçek, seralarda topraksız tarımla çeşitli ürünler yetiştiren ilkokul öğrencileri, tavuk ve tavşan besleyerek doğa ve hayvan sevgisini de okulda kazanıyorlar.