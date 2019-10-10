Manisa'da öğrencilerden kan bağışına destek

Manisa Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdu, Türk Kızılay tarafından başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek olmayı sürdürüyor.

Türk Kızılay ile Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdunun geçen yıl organize ettiği "Kadın Kan Verir, Kadın Can Verir" kampanyası hastalara umut oldu.

Yurt yönetimince alınan kararla kampanyanın her yıl düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Geçen yıl 303 ünite kan ve 104 ünite kök hücre bağışında bulunan öğrenciler, Ege Bölgesi birincisi oldu.

Öğrenciler bu yıl da kampanyaya ilgi gösterdi.

Yurt müdürü Ebru Acar, kampanyayla ilgili şunları kaydetti:

"Bu sene ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu önemli kampanyaya yine öğrenci ve personelimiz yoğun ilgi gösterdi. Kan, maalesef tek kaynağı insan olan bir ilaç. Bu nedenle birilerinin hayata tutunabilmesi için diğerlerinin kan vermesi gerekiyor. Bir gün hepimizin kan ihtiyacı olabilir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya, kan bağışı ile hayat kurtarmaya davet ediyoruz."

Türk Kızılay İl Müdürü İsmet Nardal ise kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.