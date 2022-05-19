Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

19.05.2022 16:29
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Kontrol Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Mevlüt Karaçor evinde ölü bulundu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Kontrol Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Mevlüt Karaçor evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Öğretim Üyesi ve Kontrol Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Mevlüt Karaçor'dan (45) haber alamayan yakınları Turgutlu ilçesindeki evine gitti. Anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Karaçor'u yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Karaçor'un öldüğünü belirledi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlamayan Karaçor'un kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, cenazesi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karaçor'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

YORUMLAR
500
Manisa'da üniversite öğretim üyesi evinde ölü bulundu Manisa'da üniversite öğretim üyesi evinde ölü bulundu 'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi 'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
Kaynak: İHA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi, Turgutlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:49:48. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement