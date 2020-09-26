Manisa'da öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

Alaşehir Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Bayram Artan evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Bahçeli Sokak'ta oturan Bayram Artan'ın (38) dün okula gelmemesi üzerine arkadaşları polis ekiplerine haber verdi.

Kapıyı çilingir yardımıyla açtıran ekipler, Artan'ın cesediyle karşılaştı.

Kalp rahatsızlığı bulunan ve daha önce de kalp krizi geçirdiği belirlenen Artan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuğu bulunan Artan'ın eşinin ailesinin yanında olduğu öğrenildi.