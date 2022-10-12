MANİSA'DA OKUL BAHÇESİNDE GÖRÜLEN GEYİK İÇİN EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Anadolu Lisesi bahçesinde bir geyiğin dolaştığını gören okul yöneticileri durumu Manisa İl Orman ekiplerine bildirdi. Geyiğin, Manisa'da Spil Dağı'na bırakılan kızıl geyiklerden biri olduğunu değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, geyiğin yerini tespit etmek için harekete geçti.

Olay, bugün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Turgutlu Anadolu Lisesi bahçesine sabah saatlerinde bir geyik girdi. Okul bahçesinde bir süre dolaşan geyik daha sonra okul bahçesinden çıkarak, okul civarındaki kırsal alanda gözden kayboldu. Geyiğin bitkin halde olduğunu gören okul yetkilileri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, geyiğin bir süre önce Manisa'da Spil Dağı eteklerine bırakılan kızıl geyiklerden biri olduğunu değerlendirerek, Turgutlu Belediyesi ekipleriyle birlikte geyiği güvenli alana götürmek üzere çalışma başlattı. Okul bahçesinde görülen geyiğin, bir süre önce Spil Dağı'ndaki bir restorandan beslenen ve çalışanlar tarafından 'Mete' adı verilen geyik olduğu sanılıyor.