Manisa'da okul kantininden hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da okul kantininden hırsızlık şüphelileri yakalandı

29.04.2022 16:03
Manisa'da okul kantininden hırsızlık şüphelileri yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir okulun kantinine girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir okulun kantinine girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muradiye Anadolu Lisesindeki kantinin işletmecisinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, okul ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 16 ve 19 yaşlarındaki iki şüpheliyi tespit etti.

Yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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