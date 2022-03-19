Manisa'da öldürülen kişinin yakılarak gömülmesiyle ilgili zanlılar adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da öldürülen kişinin yakılarak gömülmesiyle ilgili zanlılar adliyede

19.03.2022 13:08
Manisa'da öldürülen kişinin yakılarak gömülmesiyle ilgili zanlılar adliyede

Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kişinin yakılarak gömülmüş cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kişinin yakılarak gömülmüş cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Salihli ilçesinde yaşayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Yunus Şahin'in (61), Turgutlu ilçesinde bir tarlada öldürüldükten sonra yakılarak gömüldüğünün belirlenmesi sonrası genişletilen soruşturma kapsamında Ö.G (31) ile ağabeyi A.G'nin (34) ardından kuzeni M.Y (37) de gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, cesedin gömülü bulunduğu arazide çok sayıda sazın kesilip yığılarak Yunus Şahin'e ait otomobilin saklandığı, cesedin yakılmasında sazların da kullanıldığı belirlendi.

Yunus Şahin'in, Kula ilçesinde tavuk besiciliği yaptığı da öğrenildi.

Kayıp ihbarı yapılan Yunus Şahin'e ait otomobili kullandığı tespit edilen Ö.G, dün gözaltına alınmıştı. Şahin'i alkol aldıkları sırada çıkan tartışmada tabancayla vurduktan sonra gömdüğünü itiraf eden zanlının gösterdiği tarlada yakılarak gömülmüş halde ceset bulunmuştu.

Manisa'da öldürülen kişinin yakılarak gömülmesiyle ilgili zanlılar adliyede
Manisa'da öldürülen kişinin yakılarak gömülmesiyle ilgili zanlılar adliyede

YORUMLAR
500
Kan donduran cinayette 3 gözaltı Kan donduran cinayette 3 gözaltı Bağ evinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar Bağ evinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Yunus Şahin, Hisarcık, Gözaltı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da öldürülen kişinin yakılarak gömülmesiyle ilgili zanlılar adliyede - Son Dakika


Son Dakika
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:48 İstanbullular dikkat! Hem Belediye Başkanı hem Vali uyardı: 12.00-24.00 arası yoğun kar yağacak
12:45 Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
12:43 Domuz yuvasına baskın yapan dev ayı, arkasına bakmadan kaçtı
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
12:40 Harçlıklarını kitap yerine abur cubura harcayınca yazılı özeleştiri verdiler: İşte Dicle ile Ekin kardeşlerin özeleştiri metni
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 13:22:14. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da öldürülen kişinin yakılarak gömülmesiyle ilgili zanlılar adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement