Manisa'da öldürülen yaşlı adamın kızları, damadı ve gelini tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da öldürülen yaşlı adamın kızları, damadı ve gelini tutuklandı

6 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıl önce evinde bıçaklanarak öldürülen Kazım Avcı'nın katil zanlıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kızı, damadı ve gelini tutuklandı.

Manisa'da öldürülen yaşlı adamın kızları, damadı ve gelini tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıl önce evinde bıçaklanarak öldürülen Kazım Avcı'nın katil zanlıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kızı, damadı ve gelini tutuklandı.

Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'nın (72) öldürülmesine ilişkin dosyayı son 6 ayda detaylandırdı.

Soruşturma kapsamında maktulün eşi C.A. (74), kızları C.T. (24) ve Y.K. (31) ile damadı M.T. (25) ve gelini N.A (49) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı.

Olay

İlçeye bağlı Afşar Mahallesi'nde yaşayan C.A, 2 Temmuz 2017'de eve geldiğinde eşi Kazım Avcı'yı (72) yatağında hareketsiz yatar vaziyette bulduğunu iddia etmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Avcı'nın vücudunda bıçak izleri olduğu tespit edilmişti.

Kazım Avcı, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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