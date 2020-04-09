Manisa'da öldürülüp cesedi parçalanan kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Manisa'da öldürülüp cesedi parçalanarak iki baraj göletine atılan Özcan Eren'in cenazesi toprağa verildi.

Soma'da 7 Şubat'tan beri kayıp olarak aranan, Sevişler ve Aydıncık Baraj göletlerinde bulunan beden parçalarıyla ailesinden alınan DNA örnekleri uyuşan Özcan Eren'in (22) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan ailesine teslim edildi.

Cenaze, Bayat Mahallesi meydanında kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazede güçlükle ayakta durabilen kardeşi Eda Eren, gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan cenaze namazı öncesi muhtarlık ve jandarma ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler anons edilerek 20 yaş altı ile 65 yaş üstünün cenazeye katılamaması gerektiği hatırlatıldı.

Namaz sırasında saf tutarken sosyal mesafeye kurallarına uyuldu.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında 14 Mart'ta bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan ilçede veterinerlik yapan M.T. (44) tutuklanmıştı.

Kol parçasının 7 Şubat'tan beri kayıp olan Özcan Eren'e (22) ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, parçadan ve kayıp gencin ailesinden alınan DNA örneğini İzmir Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

Sevişler Baraj Göleti ve çevresinde 4 gün süren arama çalışmalarında insan bedenine ait, kafa, kol, ayak ve bacak parçası ile çeşitli uzuvlar, Aydıncık Barajı Göleti'nde de insan vücuduna ait 2 parça ve göletin kıyısında tekerlekli valiz bulunmuştu.

İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.T. tutuklu olduğu cezaevinde SEGBİS aracılığıyla yeniden ifade verip, Eren'i öldürdüğünü itiraf etmişti.