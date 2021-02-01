Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (2) - Son Dakika

Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (2)
01.02.2021 16:38
Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (2)MUHARREM ZENGİN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIManisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü bulunan 4 gençten Muharrem Zengin'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp,...
Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (2)
MUHARREM ZENGİN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü bulunan 4 gençten Muharrem Zengin'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Kestelli Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Helallik alındığı sırada acılı baba Suat Zengin (47) gözyaşı dökerken, anne Birgül Zengin ile babaanne Meral Zengin sinir krizi geçirdi.Zengin'in daha sonra Kestelli Mahallesi Camisi'ne götürülen cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kestelli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,
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