Manisa'da Ölü Bulunan Emekli Öğretmen Toprağa Verildi

Manisa
'nın Kula
ilçesinde park halindeki otomobilde yanmış vaziyette ölü bulunan emekli öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı.
Kula ilçesi Saraçlar Mahallesi'nde kendisine ait otomobil içinde yanmış olarak bulunan emekli öğretmen Mehmet Berber'in (54) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu
'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Köy meydanında öğle vakti kılınan cenaze namazına Berber'in ailesinin yanı sıra Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, öğretmen arkadaşları ve köylüler katıldı.
Berber'in cenaze namazını Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen kıldırdı.
Cenaze, köy mezarlığına defnedildi.
Öte yandan olayla ilgili jandarmanın yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği, Mehmet Berber'in kesin ölüm nedeninin otopsi raporunun çıkmasıyla belirleneceği bildirildi. Çarıkballı
İlkokulu müdür yardımcılığı görevinden eylül ayında emekliliğe ayrılan iki çocuk babası Berber, 30 Aralık
'ta otomobili içinde yanmış vaziyette ölü olarak bulunmuş, oğlundan alınan kan örneğiyle yapılan DNA testi sonucu kimliği tespit edilmişti.